17-летнюю девушку разыскивают в Удмуртии

Несовершеннолетняя девушка пропала в Удмуртии, Фото: ПСО «РЕГИОН 18»

Яну Хазиеву 2004 года рождения ищут в Удмуртии. По данным пресс-службы МВД по региону, девушка ушла из дома в поселке Новый 19 мая в 8:00 в неизвестном направлении.

Яна была одета в белый длинный сарафан и черные балетки. Её рост составляет 174 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые до плеч.

Всех, кто может что-то сообщить о пропавшей, просят незамедлительно позвонить по номеру горячей линии поисково-спасательного отряда +7 (951) 195-29-71 или в полицию по номеру 02 (102 с мобильного).

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