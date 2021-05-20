Виновных в уходе ребенка воспитателей уволили из детского сада на ул. Кунгурцева в Ижевске

Воспитателей из частного детского сада Ижевска, где сбежал ребенок, уволили, Фото: instagram.com/avdeevaolgaup/

Воспитателей частного детского сада на ул. Кунгурцева в Ижевске уволили после инцидента с ушедшим ребенком. Как сообщает уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева, с сотрудниками также провели инструктаж.

Сотрудники управления образования города совместно с Ольгой Авдеевой проверили обеспечение безопасности детей в помещениях и на детской площадке.

После ухода ребенка из сада, администрация учреждения организовала проверку и расследование. Виновные воспитатели были уволены.

«На данный момент дети находятся под постоянным контролем, количество детей проверяется на постоянной основе», — пишет в социальных сетях уполномоченный по правам ребенка.

Напомним, 17 мая около 11:20 из частного детского сада ушел ребенок не старше двух лет. Его заметила местная жительница. К счастью, ребенок не пострадал. По факту ухода прокуратура организовала проверку.

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