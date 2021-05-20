«Парк деревянных скульптур» предлагают благоустроить в Удмуртии

Площадка для юных велосипедистов может появиться в парке Удмуртии, Фото: 18.gorodsreda.ru

Площадка для юных велосипедистов может появиться в «Парке деревянных скульптур» в Увинском районе Удмуртии. Жителям республики предлагают принять участие в голосовании и выбрать благоустройство территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сейчас в сквере нет полноценной велодорожки и обустроенной площадки для игр. В рамках реализации проекта, территория изменится в лучшую сторону. В парке появится детская площадка для активного отдыха дошкольников. Дети смогут кататься на велосипедах по оснащенной дорожке из резиновой крошки. Также на территории установят освещение. Взрослые смогут отдохнуть в отдельной зоне, где появятся скамейки и урны.

За благоустройство «Парка деревянных скульптур» уже проголосовали 1000 человек. Вы также можете принять участие в выборе объекта. Для этого нужно зайти на сайт и проголосовать за понравившийся проект до 30 мая. В голосовании могут принять участие жители региона старше 14 лет.

СПРАВКА КП:

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Задача этого проекта – способствовать развитию муниципалитетов на территории России и поддержать их инициативы.

В рамках проекта благоустраиваются общественные пространства, парки и набережные. Кроме того, реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Голосование за дизайн-проекты по благоустройству общественных территорий продлится до 30 мая. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустраивать в 2022 году. Выбрать дизайн-проект или общественное пространство можно здесь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Жители Удмуртии могут решить, как будет выглядеть сквер у железнодорожного вокзала в Воткинске

- Видео сотрудников МЧС из Удмуртии набрало почти 2.5 миллионов просмотров в TikTok