Мост через Подборенку в Ижевске отремонтируют до 4 июня

Жители Ижевска требуют отремонтировать пешеходный мост через р. Подборенку по ул. Кирова Фото: Олег Васильев

18 мая в группе «Благоустройство г. Ижевска» в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован пост с обращением жителя Ижевска к администрации города с просьбой обратить внимание на аварийное состояние моста через р. Подборенку по ул. Кирова.

«Нужно что-то предпринять, пока не дошло до травм. Там сломалась балка, и все это висит без опоры на ж/б блок. На весу на одних поручнях», – отмечает мужчина.

В подтверждение своих слов он прикрепил видео, на котором видно, как двое прохожих – мужчина и женщина – пересекают реку через шатающийся мост. Женщина, чтобы обезопасить себя, держится за перила и пропускает впереди идущего мужчину.

Мы связались с опубликовавшим свое обращение ижевчанином и спросили, много ли людей он встречает на этом мосту.

«Людей вижу всегда много – там и родник, и путь к налоговой, и Октябрьскому суду. И вообще – это большое сокращение дороги – вместо того, чтобы ходить вдоль автотрассы на Кирова».

Вечером 19 мая официальная группа администрации города Ижевска в социальной сети «ВКонтакте» оставила комментарий с ответом. Мост пообещали отремонтировать до 4 июня 2021 года.

К слову, это не единственный опасный пешеходный мост на р. Подборенке, нуждающийся в ремонте. Ранее жители Октябрьского района жаловались на состояние моста по ул. 7-й Подлесной.

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