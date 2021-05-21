Машина взорвалась на Заречном шоссе в Ижевске

В Ижевске подожгли машину. Фото: Константин Иванов, vk.com/kostyano_trussardi

В Ижевске взорвалась и сгорела машина. По предварительным данным, это был поджог.

«Взрыв произошел около 0:15 ночи. Пламя было спереди машины справа, в колесной арке», – рассказал «Комсомольской правде Ижевск» очевидец происшествия.

На место незамедлительно выехали пожарные и потушили пламя.

Кто поджег авто, неизвестно.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Мост через Подборенку в Ижевске отремонтируют до 4 июня

Антитеррористические учения прошли в Ижевске у собора Невского