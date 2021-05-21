Машина взорвалась на Заречном шоссе в Ижевске

В Ижевске подожгли машину. Фото: Константин Иванов, vk.com/kostyano_trussardi
В Ижевске взорвалась и сгорела машина. По предварительным данным, это был поджог.
«Взрыв произошел около 0:15 ночи. Пламя было спереди машины справа, в колесной арке», – рассказал «Комсомольской правде Ижевск» очевидец происшествия.
На место незамедлительно выехали пожарные и потушили пламя.
Кто поджег авто, неизвестно.
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