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Происшествия21 мая 2021 8:07

Машина взорвалась на Заречном шоссе в Ижевске

Ее подожгли
Инга Коган
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В Ижевске подожгли машину. Фото: Константин Иванов, vk.com/kostyano_trussardi

В Ижевске подожгли машину. Фото: Константин Иванов, vk.com/kostyano_trussardi

В Ижевске взорвалась и сгорела машина. По предварительным данным, это был поджог.

«Взрыв произошел около 0:15 ночи. Пламя было спереди машины справа, в колесной арке», – рассказал «Комсомольской правде Ижевск» очевидец происшествия.

На место незамедлительно выехали пожарные и потушили пламя.

Кто поджег авто, неизвестно.

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