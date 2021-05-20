Антитеррористические учения прошли в Ижевске у собора Невского

Опасения жителей о минировании собора Невского в Ижевске не подтвердились, Фото: пресс-служба УФСБ по Удмуртии

Утром 20 мая в редакцию начали поступать вопросы от жителей Ижевска, почему так много сотрудников полиции и Росгвардии у Невского собора в центре города.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии, на территории города проходили антитеррористические учения.

«В ходе тренировки отработаны действия по пресечению террористического акта, связанного с захватом заложников, и локализации его последствий», - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, также сегодня сотрудники Росгвардии проверили школу №87. Днем поступило анонимное сообщение о минировании.

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