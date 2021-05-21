Закрытие психотуберкулезного отделения в Сардане опроверг Минздрав Удмуртии

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В Минздраве Удмуртии официально прокомментировали выписку пациентов и простой врачей психотуберкулезного отделения в Сардане. Напомним, недавно профсоюз медработников «Действие» выложил в сеть петицию с требованием сохранить объявление в Сардане, многие из сотрудников которого находятся в вынужденном простое.

В Министерстве подчеркивают, что некоторые СМИ распространяли недостоверную информацию.

«Ни одному пациенту, страдающему туберкулезом и нуждающемуся в психиатрическом лечении, не было отказано в госпитализации. В январе 2021 года 28 пациентов указанного отделения после врачебной комиссии и после клинического излечения туберкулеза были выписаны или переведены в другие психиатрические отделения больницы. Они не страдают открытыми формами туберкулеза и не являются социально опасными», - подчеркивают в ведомстве.

12 пациентов с открытой формой туберкулеза остаются лечиться в отделении в Сардане.

По данным ведомства, сокращение коечного фонда в отделении в больнице пока не планируется. До поступления новых пациентов часть медперсонала переведена в простой с сохранением 2/3 средней заработной платы.

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