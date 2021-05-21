Сразу две аварии с юными велосипедистами произошли в Ижевске

Фото: УГИБДД по Удмуртии
20 мая в Ижевске произошли сразу две аварии с юными велосипедистами. Об этом сообщает УГИБДД по Удмуртии.
Так, в 17:52 напротив №21 на ул. Школьной 55-летняя водитель автомобиля «Шкода Рапид» сбила девочку на велосипеде. В итоге 8-летнего ребенка с травмами увезли в больницу.
Еще одна авария произошла на ул. Тверская, напротив дома №52. Около 18 часов 39-летняя водитель автомобиля «Киа Рио» наехала на восьмилетнего мальчика, который катался на велосипеде. Он получил травмы.
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