Парк Драгунова и Березовую рощу в Ижевске обработали от клещей

В Ижевске обрабатывают парки и скверы от клещей Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске подходит к завершению обработка озелененных территорий от клещей. Работы выполнены на 85%, сообщает пресс-служба администрации города.

На этой неделе обработали парк Драгунова и Березовую рощу – полностью работы завершат до конца мая.

На обработку общественных пространств и муниципальных территорий из городского бюджета направлены более 500 тысяч рублей.

Напомним, в майские праздники от клещей освободили парк им. С.М. Кирова, парк космонавтов, а также городские кладбища. Повторная обработка запланирована на июль-август.

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