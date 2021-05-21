Парк Драгунова и Березовую рощу в Ижевске обработали от клещей

В Ижевске обрабатывают парки и скверы от клещей
Фото: Диля Ахмадишина
В Ижевске подходит к завершению обработка озелененных территорий от клещей. Работы выполнены на 85%, сообщает пресс-служба администрации города.
На этой неделе обработали парк Драгунова и Березовую рощу – полностью работы завершат до конца мая.
На обработку общественных пространств и муниципальных территорий из городского бюджета направлены более 500 тысяч рублей.
Напомним, в майские праздники от клещей освободили парк им. С.М. Кирова, парк космонавтов, а также городские кладбища. Повторная обработка запланирована на июль-август.
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