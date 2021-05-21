Александр Бречалов призвал Илона Маска построить завод «Тесла» в Удмуртии

Бывает же такое!

Глава Удмуртии Александр Бречалов пригласил известного американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска разместить завод «Тесла» на одной из инвестиционных площадок республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соответствующее сообщение появилось в «Твиттере» главы сразу после того, как Маск заявил на форуме «Новое знание», что его компания может официально выйти на российский рынок. Сейчас он как раз рассматривает Россию для размещения своего производства.

«Илон Маск заявил о планах размещения производства тесла в России. Welcome to Udmurtia! Площадка для вас готова!», - написал Бречалов.

Чуть позже глава рассказал, что неподалеку от Ижевска есть инвестиционный участок площадью в 200 гектаров. Именно там можно разместить производства. Всего в республике, по его словам, 40 тысяч гектаров промышленных площадей.

«У нас есть опыт запуска производства автомобилей на предприятии «Лада Ижевск», где делали легендарные «Москвичи» и автомобили «Иж». А сейчас выпускают Ладу Весту» - подчеркнул руководитель республики.

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