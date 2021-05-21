На Дне города в Ижевске выступит Сергей Лазарев

Сергей Лазарев приедет в Ижевск. Фото: Instagram/lazarevsergey

На Центральной площади в Ижевске 12 июня выступит популярный российский певец Сергей Лазарев. Программу празднования Дня города опубликовал в своих соцсетях градоначальник Олег Бекмеметьев

Праздник будем отмечать три дня: 10 июня пройдет День двора, 11 июня – День района, 12 июня – День города и День России.

Что ждет горожан в праздник:

- Большой хоровой собор – у Александро-Невского храма в честь 800-летия Александра Невского;

- Финал песенного конкурса «Голос Ижевска» - уникальный проект, который реализуется совместно с Медиагруппой «Центр». Состоится 12 июня на Центральной площади;

- Благотворительный забег #БежимсКузей – пройдет 12 июня на набережной.

Напомним, Сергей Лазарев должен был выступать в Ижевске в прошлом году на Дне оружейника. Но концерт отменили из-за пандемии коронавируса.

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