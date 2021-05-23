Погода в Ижевске: ожидается до +25 °С и преимущественно без осадков

Ночные дожди ожидаются в Ижевске 23 мая Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! На календаре 23 мая, воскресенье. Синоптики обещают хорошую погоду. Воспользуйтесь моментом, чтобы отдохнуть на природе с близкими.

По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня в столице республики столбик термометра поднимется до +23...+25 °С. При этом на небе будет облачно с прояснениями. Юго-восточный ветер подует со скоростью 5-10 м/c. Преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью упадет до +11...+13 °С. Синоптики сообщают о небольшом дожде.

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