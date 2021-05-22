На фасаде ижевской школы установили мемориальную доску в честь маршала авиации

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Мемориальную доску в честь маршала авиации, уроженца Удмуртии Ф. Я. Фалалеева установили на фасаде школы №87. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, инициаторами выступили сами ученики и преподаватели. А уже их идею поддержали на Комиссии.

Ранее школе и улице, на которой расположено образовательное учреждение, присвоили имя маршала.

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