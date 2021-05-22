В 12 магазинах Ижевска выявили продажу алкоголя в день «Последнего звонка»

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Розничная продажа алкоголя в Удмуртии сегодня под запретом. В городе проводят рейды, проверяют не только крупные торговые точки, но и небольшие магазинчики, киоски и «наливайки».

Двери сетевиков, которые специализируются на продаже алкогольной продукции, 22 мая были закрыты. А вот несколько коробок спиртосодержащей продукции из торговой точки, расположенной в подземном переходе на ул. М. Горького, были изъяты. «Увенчались успехом» и контрольные закупки в небольших магазинчиках формата «у дома».

В итоге днем были проинспектированы 63 торговые точки во всех районах Ижевска, в 12 пресекли продажу алкоголя. В отношении всех нарушителей возбудили административное производства, наложили штрафы.

Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, проверки будут идти до закрытия магазинов.

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