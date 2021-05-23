45 человек заразились коронавирусом в Удмуртии 23 мая

заболевших коронавирусом за сутки в Ижевске больше, чем выздоровевших Фото: Амир Закиров

45 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за последние сутки. Как сообщает региональный Оперштаб, к 23 мая выздоровели 41 человек. Заболевших вновь больше.

Среди заболевших девять детей до 14 лет, также 5 человек старше 65 лет.

Привились от коронавируса 109 575 жителей Удмуртии. Второй компонент из них поставили 84 831 человек.

Состояние заболевших на данный момент: 2 300 человек в удовлетворительном, 358 средней степени тяжести и 60 человек находятся в тяжелом состоянии.

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