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Общество22 мая 2021 14:58

10-летняя девочка пострадала в ДТП в Завьяловском районе Удмуртии

Водитель не соблюдала безопасную дистанцию
Наталья Сорокина
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Фото: 1 отдел УГИБДД

Фото: 1 отдел УГИБДД

Утром 20 мая в деревне Пирогово Завьяловского района столкнулись две легковушки. Авария произошла напротив дому №35 по улице Азина. 54-летняя водитель «Киа Рио» не соблюдала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и столкнулась с «Лада Ларгус».

В итоге пострадали водитель Лады – 31-летняя женщина, и два ее пассажира: 35-летняя женщина и 10-летняя девочка.

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ДТП в Ижевске и Удмуртии