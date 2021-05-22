10-летняя девочка пострадала в ДТП в Завьяловском районе Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД

Утром 20 мая в деревне Пирогово Завьяловского района столкнулись две легковушки. Авария произошла напротив дому №35 по улице Азина. 54-летняя водитель «Киа Рио» не соблюдала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и столкнулась с «Лада Ларгус».

В итоге пострадали водитель Лады – 31-летняя женщина, и два ее пассажира: 35-летняя женщина и 10-летняя девочка.

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