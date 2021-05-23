Удмуртские узоры обнаружили на костюме Манижи для Евровидения-2021

Лоскуты с удмуртскими орнаментами отмечены на фото цифрами, Фото: скриншот видео

Элементы удмуртского ткачества заметили на платье исполнительницы Манижи, в котором она представляла Россию на песенном конкурсе «Евровидение — 2021». Находкой в своем инстаграме поделилась куратор Арт-резиденции, дизайнер и драматург Дарали Лели (настоящее имя – Елена Петрова).

Элемент на платье Манижи такой же, как и на костюмах Бурановских бабушек, представлявших страну в 2012 году. Дизайнер пишет, что это южноудмуртское ткачество.

Администраторы фан-аккаунта подтвердили информацию и даже сказали, что из Удмуртии на платье два кусочка ткани. Дополнительно к красному с желтым — сине-красная пестрядь слева.

Отправила один из кусочков девушка Оля из Ижевска. «Она любит Манижу и очень хотела, чтобы Удмуртия была представлена на платье. Думала, что никто не пошлет из республики, а тут оказалось целых два», — сообщили администраторы фан-аккаунта.

«Я вижу кусок ткани, который мы отправили. Он представляет Удмуртию», — написала Ольга в Твиттере.

Как выяснилось позже, из Удмуртии отправили сразу несколько лоскутов. Но невооруженным взглядом можно заметить лишь два на верхней части платья Манижи.

Напомним, исполнительница Манижа представляла Россию в финале конкурса «Евровидение - 2021» с песней «Russian Woman» (Рашн вуман, в пер. с англ. «Русская женщина» — прим. ред.). Девушка занята 9-е место.

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