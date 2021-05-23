Теплоходы в Ижевске начнут курсировать 24 мая

Теплоходы из Ижевска до Воложки начнут ходить завтра Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Теплоходы начнут ходить по ижевскому пруду с 24 мая. Радостную новость на странице в социальных сетях разместили Парки Ижевска.

Регулярные рейсы будут ходить до Воложки с остановкой в Соловьёвских дачах. Однако причал Воскресенского временно закрыт.

Отправляться из Ижевск теплоход будет по следующему расписанию: в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00. Водная прогулка будет длиться 2 часа.

Цена билетов осталась на уровне 2020-го. Проезд в одну сторону для взрослого обойдется 130 рублей. Для детей от 7 до 14 лет билет будет стоить 65 рублей. Детки младше 7 прокатятся бесплатно.

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