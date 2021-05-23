Расследование гибели многодетной семьи в Удмуртии из-за пожара взял на контроль главный следователь России

В результате пожара в Удмуртии погибла семья из 6 человек Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Расследование гибели многодетной семьи взял на контроль Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщает пресс-служба ведомства, Бастрыкин запросил у местной прокуратуры доклад о произошедшем.

Трагедия произошла в ночь на 22 мая в поселке Нылга, Увинского района Удмуртии. В результате пожара погибли шесть человек: отец, мать и четверо детей 12, 11, 8 лет и 1 года. По предварительным данным причиной произошедшего стал окурок от сигареты.

Следствие установило, что родители нигде не работали и злоупотребляли спиртным.

По мнению Бастрыкина, обстоятельства требуют тщательной проверки.

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