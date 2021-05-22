После ночного пожара в Удмуртии возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сегодня ночью в жилом доме в селе Нылга произошел пожар. В результате погибла семья из шести человек: 36-летний мужчина, его 32-летняя супруга и четверо детей в возрасте 12, 11, 8 лет и 1 год. Предварительная причина пожара – тлеющая сигарета.

По данным пресс-службы Следственного управления СКР по УР, погибшие супруги не работали, злоупотребляли алкоголем. Семья находилась в социально опасном положении. Но в феврале 2021 года необоснованно утратила этот статус.

- Меры профилактического характера, направленные на защиту прав и законных интересов малолетних детей, должностными лицами не принимались, - сообщили в ведомстве.

Сейчас возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей, что повлекло по неосторожности смерти двух или более лиц.

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