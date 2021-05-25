Погода в Ижевске: 25 мая ожидаются кратковременные дожди и до +20 °С

Дожди и теплая погода продолжаются в Ижевске Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! На календаре 25 мая, вторник. Дождливая, но теплая погода продолжается. Далее о прогнозе на день подробнее.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха прогреется до +18...+20 °С. При этом на небе будет переменная облачность. Северный ветер подует со скоростью 5-10 м/c. Синоптики сообщают, что днем возможны кратковременные дожди с грозами. Поэтому не забудьте зонтик!

Ночью столбик термометра опустится до +12...14 °С. Также ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди продолжатся и в ночное время суток.

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