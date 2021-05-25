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Происшествия25 мая 2021 6:00

Рабочего из Удмуртии спасли в горах Анапы с 50-метровой высоты

Мужчина завис на крутом склоне горы
Мария Шилова
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Спасатели эвакуировали мужчину из Удмуртии в горах Анапы, Фото: пресс-служба Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС»

Спасатели эвакуировали мужчину из Удмуртии в горах Анапы, Фото: пресс-служба Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС»

23 мая бригада из рабочих Удмуртии решили спуститься к морю. Приняли решение сократить дорогу. Спуститься-спустились, а обратно пройти по этой же дороге не вышло. Об инциденте сообщает пресс-служба Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС».

Один из рабочих повис на 50-метровой высоте крутого склона в районе 1-й смотровой площадки с. Большой Утриш. Товарищи мужчины вызвали спасателей, так как без них было не обойтись.

Спасатели нашли повисшего на склоне жителя Удмуртии и эвакуировали его в безопасное место. Как сообщают в пресс-службе, медицинская помощь не потребовалась.

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