Мост через речку Подборенку около улицы Кирова починили в Ижевске

Пешеходный мост через р. Подборенку по ул. Кирова обещали отремонтировать до 4 июня, Фото: Олег Васильев, vk.com/ya_izhevsk

Пешеходный мост через речку Подборенку около здания на улице Кирова, 76 починили. Жители Ижевска написали пост о поломке 18 мая, а 23 дорога через реку вновь стала безопасной. Об этом пишут ижевчане в группе в социальных сетях «Клуб Я Ижевск | Удмуртия».

18 мая в социальных сетях появилось сообщение с фото, что одна из секция моста провалилась. «Там сломалась балка, и всё это висит без опоры на ж/б блок. На весу на одних поручнях», - написал горожанин Олег Васильев.

Так выглядел мост в состоянии обвала, Фото: Олег Васильев

23 числа мост починили. Выровняли не только провал, но и укрепили поручни.

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