Жителя Калуги, находившегося в федеральном розыске, задержали в Ижевске

Мужчина находился в розыске из-за подозрений в краже Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Жителя Калуги задержали в Ижевске за распитие алкоголя в общественном месте. По данным пресс-службы МВД по региону, мужчина находился в федеральном розыске.

Сотрудники полиции заметили нарушителя во время патрулирования города. 23-летний мужчина был пьян. Когда сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать личность, обнаружили, что задержанный в федеральном розыске. Ранее задержанного подозревали в краже с проникновением в жилище.

Мужчину привлекли к ответственности за распитие алкоголя в общественном месте. Информация о его задержании передана инициатору розыска.

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