44 жителя Удмуртии заболели коронавирусом 25 мая

Уровень заболеваемости ковидом в Удмуртии падает. Фото: pixabay

В Удмуртии зарегистрированы еще 44 новых случая коронавирусной инфекции. В числе заболевших: 5 детей до 14 лет, а также 13 человек старше 65 лет. Об этом сообщает оперштаб региона.

2 312 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 351 – средней степени тяжести, 56 – в тяжелом состоянии.

42 человека выздоровели, их выписали из больниц. 110 993 человека сделали прививки от новой инфекции.

Всего на 25 мая в Удмуртии зарегистрировано 33 895 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 30 739 человек выздоровели. 437 летальных случаев.

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