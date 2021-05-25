Жителей Удмуртии оштрафовали за несдачу теста на ковид на 800 тысяч рублей

Всем, кто прибыл из-за рубежа, необходимо пройти двухкратное лабораторное исследование на COVID-19. Фото: pixabay.com

Жителей Удмуртии, которые не внесли сведения о результатах исследования на коронавирус в ЕПГУ по прибытии из-за рубежа, оштрафовали более чем на 800 тысяч рублей. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.

С 1 августа 2020 года по настоящее время на территорию республики воздушным транспортом прибыло 23 480 человек.

Не внесли сведения о результатах теста 562 человека – это 2,4 % от общего числа. Эти люди могут являться потенциальными источниками инфекции. Что и подтверждается исследованиями. Так, у 218 был выявлен вирус.

Несдача тестов на ковид считается правонарушением – возбуждаются административные дела. Уже составлено 318 протоколов, которые направлены на рассмотрение в суды.

По состоянию на 24 мая рассмотрено 93 протокола, общая сумма наложенных штрафов составила 812 000 рублей.

Напомним, всем, кто прибыл из-за рубежа в Россию после 1 мая 2021 года, необходимо пройти двухкратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда. Эти сведения нужно внести в ЕПГУ. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 должен составлять не менее суток.

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