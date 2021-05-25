В перевернувшейся в кювет машине скончался житель Удмуртии

В Удмуртии перевернулась машина Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Авария со смертельным исходом произошла в д. Дулесово Сарапульского района Удмуртии.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Удмуртии, 23 мая, около 16:30 водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением. Он съехал в кювет, машина опрокинулась. Это случилось напротив дома №10 на ул. Трактовая.

Погиб 40-летний мужчина Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

К сожалению, жизнь 40-летнего мужчины оборвалась – от полученных травм он скончался на месте аварии.

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