Человеческие черепа и кости нашли во время полевых работ в Удмуртии

Кому принадлежат кости и черепа установит комиссия. Фото: pixabay.com

24 мая при разравнивании поля на месте мертвой деревни Кильцем были обнаружены скелетированные человеческие останки. Об этом сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СК России.

По данному факту проводится следственная проверка. Место уже осмотрели.

Чтобы установить личности погибших и понять, когда они погибли и от чего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

СПРАВКА КП

Первое документальное упоминание деревни Кильцем фиксируется еще в Списке населенных мест Вятской губернии 1802 г.

В настоящее время в деревне никто не живет.

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