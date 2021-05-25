«Императрица и красотка»: фигуристка из Удмуртии Туктамышева выложила новые фото с глубоким декольте

«Лиза, вы огонь!». Фото: instagram.com/liza_tuktik

«Нежность внутри» - так назвала новую серию снимков уроженка Удмуртии известная фигуристка Елизавета Туктамышева. Спортсменка опубликовала чувственные черно-белые фотографии у себя на страничке в «Инстаграм».

Подписчики в восторге. «Невероятная. Лиза, вы огонь. Самая несравненная среди остальных фигуристок. Страсть, сила. Красивая, харизматичная и обаятельная» - комплименты так и сыпятся на обладательницу серебра чемпионата мира в женском одиночном катании.

Елизавета Туктамышева из Удмуртии. Фото: instagram.com/liza_tuktik

Но некоторые пишут и подобные сообщения: «Замуж тебе нужно, красавица...».

Фигуристка из Глазова радует своих подписчиков. Фото: instagram.com/liza_tuktik

Елизавета Туктамышева из Удмуртии. Фото: instagram.com/liza_tuktik

Напомним, недавно уроженка Глазова отдыхала на Мальдивах и выкладывала «горячие» снимки с отдыха.

Также в интервью Елизавета рассказала о своем детстве, спортивной форме, планах на будущее и о том, какой матерью она станет.

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