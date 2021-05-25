Более 100 многоквартирных домов строится в Удмуртии

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106 многоквартирных домов строится в Удмуртии. 100 домов возводятся с применением нового механизма эскроу-счетов, 2 достраиваются по «старой» схеме и 4 дома строятся без привлечения средств дольщиков.

Как сообщает пресс-служба правительства Удмуртии, в этом году предстоит построить и сдать в эксплуатацию 839 тысяч кв.м. жилья. За четыре месяца введено в эксплуатацию 265 тысяч кв.м жилья. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В этом году идем с опережением. При этом спрос на жилье остается высоким. Во многом он поддерживается за счет льготных ипотечных продуктов. Так, за 4 месяца в Удмуртии ипотеку получили 6 тысяч человек на сумму около 12 млрд руб. Сумма по сравнению к тому же периоду прошлого года выросла на 67%», – заявил министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Отметим, 51% от введенного жилья – это частное строительство, остальное – многоквартирные дома.

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