Дорогу в Удмуртии, на которой застрял школьный автобус, обещали отсыпать щебнем

В Удмуртии в грязи застрял автобус, который вез детей на ОГЭ по русскому языку. Фото: vk.com/vpered_balezino

Дорогу Балезино-Юнда, на которой 24 мая застрял в грязи школьный автобус, сначала оканавят и грейдируют. Позже ее отсыпят щебнем и ПГС. Об этом сообщается на сайте администрации Балезинского района.

Напомним, накануне в соцсетях появились фотографии того, как на одной из сельских дорог застрял автобус, который вез детей на ОГЭ по русскому языку. В автобусе находились выпускники 9 класса, проживающие в деревнях Котегово и Ягошур. На помощь приехали тракторы, но они тоже застряли в грязи. В итоге все же автобус достали, а дети успели и на экзамен, и на уроки.

На место происшествия выехали специалисты АО «Удмуртавтодор», КУ УР «Управтодор» и МО «Балезинский район». На данный момент можно проехать только по одной стороне.

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