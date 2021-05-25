Видео: полицейские стреляли в авто с пьяным водителем в Ижевске

Полицейские стреляли по авто в Ижевске. Фото: pixabay.com

В Ижевске сотрудники ДПС вынужденно стреляли по автомобилю, за рулем которого был пьяный мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

На машине не было переднего бампера и госномера. И на требования остановиться водитель никак не реагировал. Он на большой скорости попытался скрыться от полицейских, нарушал правила дорожного движения и не реагировал на сигналы светофора.

Несмотря на погоню, ему удалось выехать из города – он направился в сторону д. Большая Венья.

Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось выстрелить в заднее правое колесо.

Водителем оказался 23-летний житель села Алнаши, в крови у него было 0,60 мг/л алкоголя. На горе-лихача составлено более 10 административных протоколов. Так, ему грозит наказание за вождение в нетрезвом состоянии и за вождение без прав.

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