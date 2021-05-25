Как жителям Удмуртии проголосовать за благоустройство парков и скверов

Фото: privet-rostov.ru
До 30 мая жители Удмуртии могут выбрать общественные пространства, которые будут благоустроены уже в следующем году. Помочь им могут волонтеры, которые ежедневно с 11:00 до 19:00 работают за специальными стойками:
Ижевск:
- Парк им. С. М. Кирова;
- Летний сад им. Горького;
- Центральная площадь;
- ТЦ «КИТ» (ул. Ленина, 138);
- магазин «Леруа Мерлен» (ул.Камбарская, 108);
- гипермаркет «Лента» (ул. Камбарская, 110);
- гипермаркет «Ашан» (ул. Ленина, 136);
- ТЦ «Матрица» (ул. Баранова, 87);
- Сквер им. А. Л. Титова;
- Сквер оружейника Драгунова;
- ТЦ «Флагман Дисконт»;
- ТЦ «Флагман»;
- ТЦ «Мой Порт;
- ТЦ «Гвоздь»;
- ТЦ «Столица»;
- ул.Союзная, 75;
Воткинск:
- ТЦ «Айсберг»;
- Дом культуры на ул. Кирова;
- МФЦ (ул. Ленина, 4);
- ТЦ «Александрийский»;
- Супермаркет «Лимон»;
Сарапул:
- Гипермаркет «Магнит»;
- ТЦ «XXL»;
- АО «Элеконд»;
- АО «ЭГЗ»;
- МФЦ (ул. Ленина,6);
Глазов:
- ТЦ «Пассаж»;
- площадь Свободы;
- Городской сад;
- Парк Горького;
- МФЦ (ул. Карла Маркса, 45);
Можга:
- МФЦ (мкр. Вешняковский, д. 6);
- ТЦ «Рояль»;
- Центральная площадь;
- КСЦ «Можга» (взрослый парк);
- Остановка автобуса «Магазин «Цифра» (ул. Наговицына);
поселок Игра:
- ТЦ «Эгра»;
- ТЦ «Западный»;
- Игринская ярмарка;
- МФЦ (ул. Советская,33);
поселок Ува:
- Центральная площадь;
- Сквер «Родной край»;
- ТЦ «Ува»;
- ТЦ «Престиж»;
- МФЦ (ул. Калинина, д. 14).
Напомним, всероссийское голосование за благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит на единой платформе 18.gorodsreda.ru.
Отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству может любой желающий старше 14 лет.
Проголосовать можно с помощью номера телефона или учетной записи Госуслуг.
Свой выбор сделали уже 52 тысячи человек.
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