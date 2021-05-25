Как жителям Удмуртии проголосовать за благоустройство парков и скверов

Фото: privet-rostov.ru

До 30 мая жители Удмуртии могут выбрать общественные пространства, которые будут благоустроены уже в следующем году. Помочь им могут волонтеры, которые ежедневно с 11:00 до 19:00 работают за специальными стойками:

Ижевск:

- Парк им. С. М. Кирова;

- Летний сад им. Горького;

- Центральная площадь;

- ТЦ «КИТ» (ул. Ленина, 138);

- магазин «Леруа Мерлен» (ул.Камбарская, 108);

- гипермаркет «Лента» (ул. Камбарская, 110);

- гипермаркет «Ашан» (ул. Ленина, 136);

- ТЦ «Матрица» (ул. Баранова, 87);

- Сквер им. А. Л. Титова;

- Сквер оружейника Драгунова;

- ТЦ «Флагман Дисконт»;

- ТЦ «Флагман»;

- ТЦ «Мой Порт;

- ТЦ «Гвоздь»;

- ТЦ «Столица»;

- ул.Союзная, 75;

Воткинск:

- ТЦ «Айсберг»;

- Дом культуры на ул. Кирова;

- МФЦ (ул. Ленина, 4);

- ТЦ «Александрийский»;

- Супермаркет «Лимон»;

Сарапул:

- Гипермаркет «Магнит»;

- ТЦ «XXL»;

- АО «Элеконд»;

- АО «ЭГЗ»;

- МФЦ (ул. Ленина,6);

Глазов:

- ТЦ «Пассаж»;

- площадь Свободы;

- Городской сад;

- Парк Горького;

- МФЦ (ул. Карла Маркса, 45);

Можга:

- МФЦ (мкр. Вешняковский, д. 6);

- ТЦ «Рояль»;

- Центральная площадь;

- КСЦ «Можга» (взрослый парк);

- Остановка автобуса «Магазин «Цифра» (ул. Наговицына);

поселок Игра:

- ТЦ «Эгра»;

- ТЦ «Западный»;

- Игринская ярмарка;

- МФЦ (ул. Советская,33);

поселок Ува:

- Центральная площадь;

- Сквер «Родной край»;

- ТЦ «Ува»;

- ТЦ «Престиж»;

- МФЦ (ул. Калинина, д. 14).

Напомним, всероссийское голосование за благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит на единой платформе 18.gorodsreda.ru.

Отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству может любой желающий старше 14 лет.

Проголосовать можно с помощью номера телефона или учетной записи Госуслуг.

Свой выбор сделали уже 52 тысячи человек.

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