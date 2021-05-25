У доверчивого жителя Удмуртии украли КамАЗ

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В Удмуртии похитили КамАз стоимостью почти 7 миллионов. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, злоумышленников уже задержали. Ими оказались ранее судимые 30-летний житель Воткинска и 20-летний житель Пермского края.
В апреле этого года по Интернету они заказали в транспортной компании грузовую машину, якобы для строительных работ.
Злоумышленники сказали подъехавшему водителю КамАЗа, что работы начнутся на следующий день. Пообещав ему, что сами оформят автомобиль на стоянку, они взяли ключи и документы и исчезли с радаров транспортной компании.
Оказалось, что никаких строительных работ они вести не собирались. Они сдавали КаМАЗ в аренду другим людям.
В итоге сотрудники сарапульской полиции нашли КамАЗ и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупных размерах».
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, им грозит до 10 лет колонии.
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