Житель Ижевска инсценировал 5 аварий ради страховки

Мошенника нашли

Житель Ижевска попытался обмануть страховую компанию. Как сообщает Прокуратура Удмуртии, он 5 раз инсценировал ДТП, а после передавал ложные сведения в компанию.

Для инсценировок приглашал своих знакомых. С ними он разделил полученные от страховой 168 тысяч рублей.

Мошенника нашли. Его осудили по пяти эпизодам: он должен выплатить штраф в размере 25 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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