Двое мужчин и одна женщина скончались от коронавируса в Удмуртии 26 мая

Три человека скончались от коронавируса в Удмуртии за последние сутки, Фото: pixabay.com

44 жителя Удмуртии заразились коронавирусом за последние сутки. По данным регионального Оперштаба, 26 мая заболели 1 ребенок до 14 лет и 14 человек старше 65 лет.

Выздоровели 43 человек. Их выписали.

К сожалению, скончались 3 человека. Двум мужчинам было 60 и 69 лет, женщине 88 лет.

Вакциной от коронавирусной инфекции привились 113 612 жителей республики. Из них второй компонент поставили уже 86 256 человек.

Всего за время пандемии было выявлено 33 939 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 58 человек, в состоянии средней степени тяжести — 321 и 2 338 в удовлетворительном состоянии.

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