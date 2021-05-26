Керны и безопасность: комиссия сделала несколько замечаний к ремонту дороги в Новой Казмаске в Удмуртии

Фото: пресс-служба национального проекта «Безопасные качественные дороги»

В Завьяловском районе Удмуртии завершается ремонт дороги (Завьялово - Гольяны) – д. Н. Казмаска – д. Тихий Ключ. Об этом сообщает пресс-служба национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Всего в деревне Новая Казмаска ремонтируют 1,2 км дороги. Работы завершены на 80%. Комиссия проверила качество работ и сделала несколько замечаний. Подрядчик должен заделать керны, решить проблемы с водоотведением и строительным мусором. На хорошей дороге уже начали «гонять», поэтому будет решаться вопрос и с безопасностью движения.

«Сегодня мы точно определили, где будут установлены четыре искусственные неровности на новой дороге. Кроме этого, на въезде появятся знаки ограничения скорости передвижения по населенному пункту. Если говорить о качестве, то радует то, что верхний слой целых 6 см, а значит можно рассчитывать, что дорога простоит дольше. Скажу, что она у нас с 2018 года была на «Карте убитых дорог», мы сюда неоднократно приезжали. И помню, когда впервые приехав, попали на микроавтобусе в огромную яму, мы просто вышли и пошли пешком. Поэтому мне есть с чем сравнивать, и то, что я вижу, это хороший результат», цитирует пресс-служба Андрея Цаплина, главу исполкома ОНФ в Удмуртии.

Раньше дорогу ремонтировали картами, ее поддерживали. Но путь все равно был опасным. Поэтому объект включили в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Сейчас там уже уложили два слоя асфальтобетона. Обустраиваются обочины.

«С 2012 года мы просили, чтобы нам сделали ремонт дороги. Все-таки у нас здесь шесть поселений, полторы тысячи жителей. Есть школа, детский сад. Есть сельхозпредприятие – ферма. И для нас это основная дорога, по которой проходит школьный маршрут и весь транспорт. Поэтому сейчас люди очень довольны, что по нацпроекту начат ремонт. Дорога нам очень нужна», — цитирует пресс-служба главу муниципального образования «Казмасское» Алексея Саршанова.

Всего в 2021 году отремонтируют более 64 км региональных дорог. В планах — 28 участков. В Ижевске ремонт пройдет на девяти улицах.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Как жителям Удмуртии проголосовать за благоустройство парков и скверов

Два вокзала в Удмуртии признали объектами культурного наследия

Житель Ижевска инсценировал пять аварий ради страховки