Два вокзала в Удмуртии признали объектами культурного наследия

Вокзал в Кизнере построили в 1916 году. Фото: Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской республики

Вокзалы в Кизнере и Можге признали объектами культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается на сайте Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской республики.

Проект вокзала в Можге готовили в той же мастерской, что и у Кизнерского вокзала. Фото: Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской республики

Железнодорожный вокзал в Кизнере построили в 1916 году. В тот же период времени строили объект в Можге. Проекты разработали в мастерской известного архитектора Алексея Щусева.

20 мая 2021 здания включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Приказ утверждает предмет охраны и границы объектов.

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