Трансляции чемпионата мира по хоккею – 2021 пройдут в Парке Кирова в Ижевске

Все любители спорта в Ижевске смогут увидеть чемпионат мира по хоккею на большом экране Фото: Архив КП

Чемпионат мира по хоккею – 2021 покажут на большом экране в Ижевске. Трансляции пройдут в фан-зоне Парка Кирова. Как сообщает пресс-служба Парков Ижевска, показывать будут только матчи России с соперниками.

Уже сегодня, 26 мая, в 17:15, ижевчане смогут поболеть за команду России в матче с Данией. 29 мая, также в 17:15, пройдет трансляция матча России с Швейцарией. 31 мая в 21:15 можно будет увидеть хоккейное сражение России и Швеции.

Однако пресс-служба Парков предупреждает, что в расписании возможны изменения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Под микроскопом: «Комсомолка» проверила, чистый ли песок на пляжах Удмуртии

- Как похудеть на 7 кг, открыть свое дело и вернуть время на хобби: три вдохновляющие истории от известных ижевских блогеров

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках.