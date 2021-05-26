1.3 млн рублей выплатит государству бизнесмен из Удмуртии за злоупотребление должностными обязанностями

Бизнесмен из Удмуртии должен будет выплатить всю сумму ущерба, Фото: pixabay.com

Бывшего директора ГУП «Пансионаты Севастополя» Артемия Грязнова признали виновным в нанесении ущерба предприятию на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополь.

Грязнов занимал пост директора ГУП «Пансионаты Севастополя» с сентября 2017 года до сентября 2019 года. По сообщению прокуратуры, гражданин на протяжении лета 2019 года «проживал, использовал и распоряжался по своему усмотрению 2-этажным деревянным коттеджем, расположенным на территории базы отдыха «Любимовка», без осуществления оплаты за услуги проживания».

Суд признал предпринимателя виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ и обязал его в полном объеме возместить государству ущерб в размере 1 млн 318 тыс. рублей. Также он должен выплатить штраф в размере 60 тыс. рублей. Кроме того, Грязнов в течение 2 лет и 6 месяцев не может занимать государственные должности, связанные с управлением. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что Грязнова задержали в октябре 2018 года в Ижевске, после чего поместили под домашний арест.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- ВЦИОМ: 47 % россиян хотели бы быть предпринимателями или иметь свое дело

- Житель Ижевска инсценировал 5 аварий ради страховки