71 объект начали благоустраивать в Ижевске

Работы по благоустройству начались на 10 объектах за последнюю неделю Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Ремонт и благоустройство 71 территории началось в Ижевске. Подрядчики проводят работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Только за последнюю неделю работы начались на 10 объектах.

Как сообщил министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин, таких хороших показателей удалось добиться благодаря отработанному процессу торгов.

«Пять муниципальных образований уже отчитались о завершении работ. В п.Новый Воткинского района, с. Первомайский, д. Новая Казмаска Завьяловского района и с. Октябрьский Глазовского района благоустроены общественные территории. В с.Чур Якшур-Бодьинского района отремонтирован двор. Сегодня важно не сокращать темп и идти в заданном режиме, и уже готовиться к следующему году», — добавляет Сурнин.

Проект реализуется по всей России. Пространства для ремонта выбирают сами жители с помощью голосования. Всего по стране сделали выбор 9 миллионов человек, из которых 55 тысяч — жители Удмуртии. В голосовании принимают участие проекты благоустройства парков, скверов, дворов, спортивных и детских площадок.

«Улучшить городскую среду можно только с участием жителей: горожане пользуются этими территориями каждый день, поэтому могут рассказать о том, чего не видят местные власти и проектировщики. И для формирования городской среды имеет значение каждый человек, принявший участие в отборе территорий, ведь только общими усилиями мы можем сделать наши города комфортнее и удобнее для всех. При этом не менее важно, чтобы голосование было честным — в этом смысл всего проекта. Поэтому особое внимание уделяется безопасности платформы и верификации поступающих данных», — прокомментировал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров.

Напомним, что голосование за благоустройство общественных пространств в Ижевске продлится ещё 4 дня, до 30 мая. Успеть проголосовать за любимую территорию могут все жители Удмуртии от 14 лет по ссылке.

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