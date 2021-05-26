Более 4 тысяч детей получили бесплатные лекарства в Удмуртии за 4 месяца

Кто может получить бесплатные лекарства в Ижевске? Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С начала года бесплатными лекарствами было обеспечено 2463 ребенка в возрасте до 3-х лет, 2096 детей в возрасте до 6,5 лет из многодетных малообеспеченных семей, а также 233 ребенка в возрасте от 3-х до 6,5 лет из малообеспеченных семей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Для получения лекарств за счет республиканского бюджета родитель или опекун должен предоставить в медицинское учреждение свидетельство о рождение ребенка и удостоверение многодетного родителя, опекуна или попечителя. Если семья малообеспеченная, но не многодетная, то требуется еще и справка из Министерства соцзащиты. На приеме у врача нужно сообщить о том, что вы хотите получить лекарства по льготе.

Льготные лекарства закупаются централизованно через сайт закупок, поэтому они могут поставляться значительно дольше, чем коммерческие медикаменты. Забрать лекарства из аптеки можно в течение месяца после выписки рецепта.

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