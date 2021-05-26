Организатор финансовой пирамиды похитила более 230 млн рублей у жителей Удмуртии

Более 230 млн. рублей заработала 63-летняя жительница Удмуртии обманным путем Фото: Архив КП

63-летняя ижевчанка предстанет перед судом как учредитель и руководитель финансовой пирамиды. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Женщина обвиняется в похищении свыше 230 миллионов рублей у более чем 170 граждан за период с 2014 по 2018 годы. Ей грозит наказание за мошенничество в особо крупном размере и за отмывание денег преступным путем.

Дело будет направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд г. Ижевска.

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