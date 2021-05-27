Запрет на посещение лесов в Удмуртии нарушили 31 раз

200 рейдов провели в Удмуртии. Фото: /www.facebook.com/profile.php?id=100014704711565

С начала действия противопожарного запрета было выявлено 31 нарушение. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов.

Было проведено более 200 рейдов по проверке, в некоторых из них участвовали сотрудники Росгвардии. По каждому факту был составлен административный протокол. Штраф за нарушение составляет от 4 до 5 тысяч рублей.

Министр отмечает, что с начала пожароопасного сезона в республике зафиксировано 47 лесных и 29 полевых пожаров на общей площади около 200 Га.

Напомним, что с 13 мая по 1 июня на части территории Удмуртии запрещено заезжать или заходить в леса и уж тем более разводить огонь.

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