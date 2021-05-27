Пьяный мужчина заживо сгорел в автомобиле в Удмуртии

Мужчины употребляли алкоголь. Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии
Выезд двух братьев-глазовчан на рыбалку 26 мая закончился трагедией. Ночью один из них заживо сгорел в заблокированном автомобиле, несмотря на попытки второго брата проникнуть в салон и спасти его. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии
Припарковавшись на дамбе по ул. 2-я Набережная, братья принялись распивать алкоголь, после чего остались ночевать в автомобиле. В районе 3 часов ночи один из братьев отлучился, а по возвращении заметил внутри машины дым. По какой-то причине автомобиль был заблокирован изнутри, и гражданин попытался разбить окно, чтобы разбудить или вытащить своего безмятежно спавшего брата. Однако начавшееся в этот момент возгорание не оставило ему никаких шансов.
Обстоятельства трагедии может прояснить доследственная проверка, которая проводится Глазовским СК.
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