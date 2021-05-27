В Ижевске возродят военную кафедру

Военная кафедра откроется в ИжГТУ

25 мая ректор ИжГТУ Валерий Грахов во время пресс-конференции заявил, что через несколько месяцев студенты смогут получать одновременно профильное и военное образования.

Ректор отметил, что Офицерский клуб, который функционирует при Историко-патриотическом центре университета с 2019 года, позволил сохранить кадровый потенциал для будущего учебно-военного центра. Однако для выполнения задачи, поставленной перед вузом, требуется возродить материальную базу и учебно-методический комплекс.

В последний раз вопрос о возрождении военной кафедры («военного учебного центра») в ИжГТУ поднимался ректором в 2017 году.

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