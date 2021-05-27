Троллейбусы из Москвы начали поступать в Ижевск

Фото: пресс-служба Ижевска

В Ижевск начали привозить троллейбусы из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Москва заменяет троллейбусы на электробусы. Но транспорт еще не отслужил свой срок, поэтому его передают в регионы.

В наш город поступит транспорт 2012 года выпуска. Срок их службы — восемь — девять лет. Наши старые троллейбусы работают уже более 26 лет. Износ парка составляет 94%. Специалисты ИжГЭТ приведут машины в порядок: отремонтируют шасси (передний и задний мосты), обслужат тяговой электродвигатель, при необходимости заменят напольное покрытие. Троллейбусы покрасят в бело-красный цвет.

«Специалисты нашего предприятия предварительно ознакомились с данными троллейбусами, положительно оценили техническое состояние узлов и агрегатов, состояние кузова, салона. Троллейбусы оснащены электронной системой управления тяговым двигателем, что делает пуск и торможение более плавными. Преимуществом московских троллейбусов также является низкий уровень пола, просторные накопительные площадки, что однозначно оценят наши пассажиры», — цитирует пресс-служба генерального директора ИжГЭТ Андрея Батова.

Также предприятие подало заявку на обновление транспорта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, в прошлом году в рамках программы закупили новые низкопольные трамваи. Также парк обновляют силами сотрудников ИжГЭТ: в прошлом году они сделали из чешской «Татры» частично низкопольный трамвай.

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