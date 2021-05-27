Вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук за год заработала более 44 млн рублей

Эльвира Пинчук заработала больше всех среди своих коллег в правительстве Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Члены правительства Удмуртии опубликовали декларации о доходах. Информация появилась на сайте главы и правительства Удмуртской республики.

Больше всех в 2020 году заработала вице-премьер по вопросам здравоохранения Эльвира Пинчук. Ее доход составил 44 млн 894,444 тысячи рублей с учетом иных доходов. Супруг Пинчук заработал 3 млн 293,397 тысячи рублей. В их общей собственности находится квартира площадью 99,8 кв. м. В собственности самого вице-премьера квартира площадью 61,3 кв. м, жилой дом площадью 315 кв. м и земельный участок площадью 1200 кв. м.

Председатель правительства Ярослав Семенов заработал 10,2 млн рублей с учетом иных доходов. Он владеет дачным земельным участком площадью 1500 кв. м, домом в 20 кв. м, долей в трехкомнатной квартире площадью 49 кв. м и мотоциклом Kawasaki.

Доход его жены составил 1 млн 657,892 тысячи рублей. В ее собственности дачный участок площадью 2000 кв. м, дом площадью 276,3 кв. м, доля в квартире площадью 105,9 кв. м, двухкомнатная квартира площадью 78,5 кв. м, автомобиль Lexus RX270 и машино-место.

Первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов задекларировал 5 млн 904, 890 тысячи рублей с учетом иных доходов. У него есть 11 помещений разной площади, апартаменты, машино-место и две машины — Mercedes Benz S 500 и Jaguar XK8.

Меньше всех заработал министр природных ресурсов Денис Удалов — 1,84 млн рублей.

Ранее о своих доходах отчитались глава Удмуртии Александр Бречалов и глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

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