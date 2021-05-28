Погода в Ижевске на 28 мая: ожидается до +24 и без дождей

В Ижевске будет солнечно! Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 28 мая.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня будет отличный день. Днем температура воздуха составит +22…+24°С. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 754 мм рт. Ст, магнитное поле спокойное.

Желаем вам отличной пятницы!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Борьба за тротуары: жители Ижевска жалуются на электросамокаты и лихих самокатчиков

Жутко, но красиво: ТОП заброшенных мест Ижевска