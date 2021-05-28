Житель Ижевска угодил в западню, спасая кошку

Житель Ижевска застрял между лестничным пролетом и полом. Скриншот с видео instagram.com/pss_izh/

Спасатели Ижевска вытащили мужчину, застрявшего между лестничным пролетом и полом. По словам потерпевшего, он полез туда освободить кота.

Как сообщает поисково-спасательная служба города, вызов поступил в 4 утра 27 мая. Бригада выехала по адресу ул. Автозаводская, 62. Застрял мужчина 1989 года рождения.

Ему помогли выбраться, даже без использования специнструментов. Он жив и здоров, но вот никакого кота никто не обнаружил.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Утро в Ижевске: сгоревший заживо, многомиллионные доходы чиновников и парень с ружьем на улицах города

Жутко, но красиво: ТОП заброшенных мест Ижевска